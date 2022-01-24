طريقة عجينة القطن للبيتزا والمعجنات في شهر رمضان 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مكوّنات عجينة القطن للبيتزا والمعجنات الطريقة الأصلية في شهر رمضان، والتي يكثر البحث عنها من قبل النساء في شهر رمضان المبارك، لا سيما مع زيادة الزيارات العائلية والمناسبات العامة، وإقدام الناس على دعوة أحبائهم وأقربائهم على موائد رمضان، ونقدم لكم أدناه مكونات عجينة القطن والبيتزا والمخبوزات، حيث بامكانك عزيزتي القارئ/ة متابعة الخطوات التي للحصول على عجينة القطن المناسبة.

طريقة عجينة القطن للبيتزا والمعجنات في شهر رمضان 2022

ونرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مكونات عجينة القطن للبيتزا والمعجنات في شهر رمضان، والتي يبحث عنها الكتير من النساء، خاصة في شهر رمضان الكريم الذي يهتم فيها الناس بموائدهم وتزينها بأكلات وأطعمة مميزة.و هي كالتالي:

مكونات عجينة القطن للبيتزا والمعجنات

دقيق - كوبان وربع

حليب بودرة - نصف كوب

خميرة - ملعقة كبيرة

سكر - ملعقتان كبيرتان

زيت - ربع كوب

ماء دافئ - كوب

ملح - نصف ملعقة صغيرة

بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة

طريقة عجينة قطن البيتزا والمخبوزات 2022

ونرفق لكم في فلسطين اليوم خطوات عجينة قطن البيتزا والمعجنات، حيث بامكانك عزيزتي اتباع الخطوات التالية للحصول على العجينة المثالية. وهي كالتالي:

خطوات عجينة قطن البيتزا والمخبوزات

نضع الماء الدافئ مع الخميرة والسكر والقليل من الزيت وتقليبهم معا في وعاء عميق وانتظري لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل.

عندما تصنع فوران وفقاعات ضيفي عليهم البيض والملح وقلبيهم معا جيدا وحليب بودرة.

نحرك المكونات جيدا معا وضيفي الدقيق بالتدريج واستمري في العجن حتى تتكون معك عجينة متماسكة غير لاصقة باليد واتركي العجينة داخل وعاء كبير حتى تختمر به.

نضع القليل من زيت تحت وفوق العجينة وتغطيتها حتى تختمر وتعلو وتصبح هشة وتترك لمدة نصف ساعة..

ثم ضيفي قطعة زبدة على العجينة واعجنيها جيدا في كل مرة يوضع عليها زبدة حتى تتشرب عجينة زبدة ولابد أن تكون عجينة غير لاصقة باليد.

ثم يتم تشكيل العجينة إلى قطع صغيرة من الكرات على حسب الرغبة، وتترك حتى ترتاح العجينة لمدة ربع ساعة تقريبا وتختمر وتعلو.

نخبز المعجنات في فرن ساخن مسبقا على حرارة عالية 180 مئوية وتكون معجنات ذهبية اللون أو عمل بها بيتزا، أو حشوها بالجبن أو الخضار أو اللحوم المصنعة، أو بيتزا التي يحبونها الأطفال بكل أنواعها.

تقدم المعجنات للأكل إلى جانب أصناف أخرى مع الطعام.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول طريقة عمل عجينة القطن للمعجنات في شهر رمضان المبارك 2022، كما سنرفق لكم في مقالات أخرى الحلويات الأكثر تداولا في شهر رمضان ونرفق لكم طريقتها بشكل مفضل، كي تتمتعوا بأفضل أنواع الحلويات وتقديمها إلى ضيوفكم.