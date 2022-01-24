أجهزة السلطة تعتقل مدرساً أمام طلابه وأطفاله في جنين بالضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، اليوم الإثنين، المدرس محمود قصراوي من بلدة برقين في جنين، أثناء خروجه من مدرسة الشهيد أبو عمار، في بلدة كفرقود، حيث يعمل معلما للتربية الإسلامية.

وقالت زوجة قصراوي: إن "زوجها اعتقل من قبل وقائي السلطة في جنين من أمام مدرسته، وعلى مرأى من طلابه، بينما كان بصحبة أطفاله".

وأضافت أن "أطفالها تعرضوا لصدمة بعدما شاهدوا اعتقال والدهم، وعودتهم الى البيت من دونه".

وقصراوي أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق اعتقل عدة مرات لدى أجهزة أمن السلطة على خلفية آرائه السياسية.

في غضون ذلك، تواصل أجهزة السلطة في جنين، اعتقال الأسير المحرر الشبل عبد الله نور الدين أبو زميرو لليوم الـ 21 على التوالي.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ارتكاب أجهزة أمن السلطة في الضفة أكثر مــن 2578 انتهاكاً خلال عام 2021 الذي وصفته اللجنة بالعام الأسود في قمع الحريات.