"الجهاد الإسلامي" تنعى المجاهد شادي فخري الذي توفى بفيروس "كورونا"

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، المجاهد/ شادي سليمان فخري الذي توفي ظهر اليوم متأثراً بإصابته بوباء كورونا المستجد، عن عمر ناهز الـ (45 عاماً).

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"

نعي أخ مجاهد

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأخ المجاهد/ *شادي سليمان فخري أبو الروس "أبو عمر"*، الذي توفي ظهر اليوم متأثراً بإصابته بوباء كورونا، عن عمر ناهز الـ (45 عاماً)، قضاها طائعاً لربه مؤمناً صابراً خادماً لدينه وشعبه وقضيته، وقد تحمل مشاق الحياة غير متأففٍ ولا عابس، وهو أحد وجهاء وقيادات الحركة في محافظة رفح، وتبوأ العديد من المسؤوليات التنظيمية في المحافظة، كما شغل مواقع عديدة في العمل النقابي والأهلي التابع للحركة على مستوى رفح وساحة قطاع غزة، ومسؤولاً لدائرة المنظمات الشعبية في رفح، وكان رحمه الله من أصحاب الهمم العالية والأخلاق الرفيعة ونموذجاً في الالتزام والمسؤولية.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكتب له أجر المرابطين والشهداء، وأن يجمعه بمن سبقه من الشهداء والصالحين، وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

ونتقدم من عموم عائلته وأسرته وأبنائه وعموم إخوانه ورفاق دربه في العمل الحركي والنقابي ولجماهير شعبنا الوفيّة في رفح بخالص مشاعر العزاء والمواساة سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وينزل عليهم الطمأنينة والسكينة، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 21 جمادى الآخرة 1443هـ، 24 يناير2022م