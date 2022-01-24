لليوم الثامن.. تواصل الاحتجاجات في بئر السبع للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي هبَّة النقب

يواصل، اليوم الإثنين، أهالي النقب المحتل وقفاتهم الاحتجاجية، لليوم الثامن على التوالي أمام المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في بئر السبع، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي هبة النقب الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين، خلال حملة الاعتقالات التي شنتها ضد أهالي النقب بعد تصديهم لعمليات تجريف أراضي الأطرش في قرية سعوة.

وردد المشاركون هتافات وطنية منها: "يما مواسير المي تحت الأرض مدوها.. زينة شباب فلسطين على السجن ودوها، مهما انحطينا بزنازين نصرك جاي يا فلسطين، اطلع يا قمرنا وهل وضوي الكرة الأرضية ما خلقنا تا نعيش بذل خلقنا نعيش الحرية، يا نقبنا صمود صمود..ومن عندك طلع الأسود، ويا أسرانا يا أبطال إنتوا شعلة النضال، ودورا الزمن دورا وبعد الليل بيجي نهار، وسجن وقتل وهدم بيوت ما بترهب عزيمتنا، ويا مرحبا بك يا موت تا نوخذ حريتنا، خلي غضبكم يشعل نار، على الصهيونية والاستعمار".

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها، "حرروا معتقلي النقب، أرض النقب لأصحابها، كل فلسطين هبت لنصرة النقب، ما بنهاب المتاريس يا دولة البوليس".

وأكد المشاركون على استمرارهم في الوقفات المطالبة بإطلاق سراح معتقلي هبة النقب الذين اعتقلتهم القوات "الإسرائيلية" خلال تصديهم لعمليات تحريش أراضي عائلة الأطرش.