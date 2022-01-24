6 إصابات برصاص قوات الاحتلال في قلنديا

أصيب ستة مواطنين، اليوم الإثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ستة مواطنين برصاص الاحتلال المطاطي خلال مواجهات في مخيم قلنديا، مشيرًا إلى أن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع تلك الإصابات.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن سيارات الإسعاف نقلت ثلاث حالات لمستشفى رام الله الحكومي، وهم الآن تحت رقابة الأطباء.

الجدير بالذكر، أن مخيم قلنديا يشهد يوميًا اعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، إذ تقمع القوات المواطنين الرافضين لسياسات سلطات الاحتلال الظالمة بقوة السلاح، ما يسفر أحيانًا عن وقوع شهداء وإصابات، واعتقال العشرات.