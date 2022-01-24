ارتفاع قياسي.. فلسطين المحتلة تسجل 3620 إصابة بفيروس كورونا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:30 م
24 يناير 2022
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ارتفاع قياسي.. فلسطين المحتلة تسجل 3620 إصابة بفيروس كورونا

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