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ارتفاع قياسي.. فلسطين المحتلة تسجل 3620 إصابة بفيروس كورونا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:30 م
24 يناير 2022
ارتفاع قياسي.. فلسطين المحتلة تسجل 3620 إصابة بفيروس كورونا
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