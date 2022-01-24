إليك أدعية شهر رمضان المبارك 2022 مكتوبة  وأذكار شهر رمضان مكتوبة يمكن ترتيلها بسهولة

وضع لكم فريق فلسطين اليوم أدعية شهر رمضان المبارك 2022 مكتوبة واذكار شهر رمضان 2022 مكتوبة ، وبعد عمليات البحث التي رصدها الفريق على جوجل الشهير ، وهو مؤشر إيجابي على اهتمام الباحثين على تلك الادعية التي تقربهم من الله عزوجل ، إذ يحرص المسلمين على أداء كافة النوافل والطاعات في هذا الشهر الفضيل المبارك وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري يَأْتي بعدَ شهرِ شعبانَ ، إلى جانب ذلك وضعنا لحضراتكم موعد بداية رمضان ورسائل تهنئة لاستقبال هذا الشهر .

ونقدم لكم في هذه السطور الجميلة أدعية شهر رمضان المبارك 2022 مكتوبة وأذكار شهر رمضان 2022 مكتوبة ، حيث بات بالإمكان جميع الأشخاص التعرف عليها وترتيلها طوال أيام شهر رمضان المبارك ، وفي بداية الخبر هو سنتعرف على موعد بداية الشهر ، ثم سننتقل إلى التفاصيل :

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2022

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان 2022

وقبل حلول الشهر الفضيل بيومين أو ثلاثة أيام، يبدأ المسلمون بإرسال رسائل تهنئة بقرب حلول الضيف العزيز عليهم، فتتنوع الأجهزة والمواقع المتلقية للتهنئة، فمنهم من يرسل عبر الأجهزة الذكية، ومنهم من يقتصر التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عبر جروبات تختص بالعائلة، إلا أن الجميع في الغالب يتبادل تلك التهاني في هذا الشهر الفضيل.

أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان

وجلب لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد مميز من أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان المبارك، وهي التي يتبادلها المسلمون بين بعضهم قبل حلول الشهر، وفي أول أيامه، وهي كالتالي: -

1كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

2مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

3أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

4باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

5من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

6يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

7كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

8مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

9أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

10باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

دعاء اللهم بلغنا شهر رمضان 2022 مكتوب

“اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم، ونحن فيه لا فاقدين ولا مفقودين، فنحن لك نعبد ونسجد ونركع وندعوك ونحمدك، فنحن بك آمنا، ونحن لرحمتك نرجوا، فلا تحرمنا رحمتك ومغفرتك يا الله”.

“اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيماناً واحتساباً، وبلغنا رمضان هذا العام وأعواماً مديدة، ولا تحرمنا فضله يا الله، واستجب منا الدعاء في العشر الاواخر من رمضان.

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ .

اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ .

اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك ، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك .

وقَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ ، وإطْعامَ الطَّعامِ ، وَإفْشاءَ السَّلامِ ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ .

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ .

اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ .