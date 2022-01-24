بالصور أجمل صور تصميمات وخلفيات عن شهر رمضان 2022

أجمل صور تصميمات وخلفيات عن شهر رمضان 2022، أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، فهو ضيف عزيز ينتظره المسلمون حول العالم، كونه يأتي شهر كل واحد في السنة، إذ تتضاعف فيه العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يعد أيضا شهر الطاعة والمغفرة، كما يبحث فيه الناس عن المعايدات على بعضهم، وتكثر فيه الزيارات وصلة الأرحام، ويحوى على الكثير من الطقوس التي يتفرد بها الشهر الفضيل عن غيره من أشهر السنة.

أجمل صور تصميمات وخلفيات عن شهر رمضان 2022

وقبل حلول شهر رمضان المبارك يبحث المسلمون عن أجمل صور تصميمات وخلفيات عن شهر رمضان 2022، لكي يعايدوا بعضهم البعض، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أجهزة الموبايل الذكية، أو لنشر بوستات معايدة عبر صفحاتهم الرسمية عبر التواصل الاجتماعي، وهو ما جلبه فريق "وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لمتابعيه.

أجمل صور تصميمات وخلفيات عن شهر رمضان

وتتنوع صور تصميمات وخلفيات المعايدة لشهر رمضان المبارك، فهناك ملايين عبارات التهنئة التي تنتقل بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل حلول الشهر الفضيل بأيام قليلة، إذ أن الفرحة تعم بيوت ونفوس المسلمين، فلهذا الشهر مكانة كبيرة لدى المسلمين، كما أن يوجد باب في الجنة يدخل منه الصائمين فقط.

ويحتوي شهر رمضان على طقوس إيمانية وروحانية تختلف تتضاعف عن باقي أشهر السنة، كما أن ما يميز شهر رمضان صلاة التراويح وليلة القدر التي تعد أفضل خير من ألف شهر، تتنزل فيها الروح والملائكة، كما أنها سلام حتى مطلع الفجر،

ويبدأ المسلم صيام يوم شهر رمضان من بدء آذان الفجر فجرا، حتى آذان المغرب مساء، ويبقى المسلم صائما طيلة الساعات ما بين الآذانين، ويحرم عليهم تناول أي طعام أو شراب طوال الفترة المذكورة سابقا.

وفي العادة، يعتكف المسلمون الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان في المساجد، كون ليلة القدر تأتي في أحدها، وهم يكونون حريصون على أدائها، كونها تعد أفضل من ألف شهر، كما يحصل فيها أجر مضاعف، وأيضا يحق للمسلم أن يرتاح كل فترة في المسجد، على ألا يغادره ففي تلك الليلة إلا بعد الانتهاء من صلاة الفجر.



