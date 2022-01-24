رابط كشف 500 اسم أسماء حصلت على الهوية وجواز السفر الفلسطيني

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم الاثنين 24/1/2022، عن كشف جديد من موافقات تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

ويشمل الكشف من دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية ويبلغ عددهم 500 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

وقررت الهيئة، بكافة مديرياتها في المحافظات الشمالية أن تكون مفتوحة اعتبارا من اليوم الاثنين 24/01/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه، وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام اجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

وفيما يلي رابط كشف 500 اسم حصلت على الموافقة من المحافظات الشمالية