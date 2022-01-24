رابط كشف الأسماء ال 500 التي حصلت على الهوية وجواز السفر الفلسطيني

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم الإثنين 24/1/2022، عن كشف جديد من موافقات تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية، وجواز السفر الفلسطيني.

ويشمل الكشف من دخلوا إلى فلسطين، ولم يحصلوا على الهوية الفلسطينية ويبلغ عددهم 500 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.

وقررت الهيئة، بكافة مديرياتها في المحافظات الشمالية أن تفتح أبوابها اعتبارا من اليوم الإثنين 24/01/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه، وذلك من أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية، وجواز السفر الفلسطيني.

وفيما يلي رابط كشف 500 اسم حصلت على الموافقة من المحافظات الشمالية