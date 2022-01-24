بالفيديو أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 24 يناير 2022

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 24 يناير 2022، يبحث الكويتيون عن سعر الذهب في دولتهم، ومن يهتم أكثر بهذا الأمر، هم المستثمرون في المعدن الأصفر، وكذلك أصحاب محال بيع الذهب، والعرائس، وفئات أخرى تهتم بالملاذ الآمن، إذ تتجه أنظار هؤلاء الفئات نحو شاشات البورصة والتداولات المالية لمعرفة أسعار الذهب والدولار مقابل عملتهم الدينار الكويتي الذي يُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، فهو أقوى من الدولار الأمريكي والدينار الأردني، والكثير من العملات العربية والدولية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 24 يناير 2022

ويهتم الشعب الكويتي بالاطلاع على أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 24 يناير 2022، مطلع كل صباح، فهو أمر مرتبط باقتصاد دولة كامل، فلا يمكن لأي دولة تجاهل شاشات البورصة والتداول وعدم مراقبة الأسعار، فهناك مختصون يعملون في هذا المجال ليل نهار، لذلك يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لعرضه عبر موقعه بشكل يومي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين

وتعد الكويت من أغنى الدول الخليجية، فلديها اقتصاد قوي ناجم عن بيع الغاز والبترول للدول العربية والأجنبية، كما تعد من الدول المناصرة لفلسطين وشعبها وقضيتها وأرضها، إذ تخرج بين الفينة والأخرى بتصريحات إعلامية تجدد وتؤكد دعمها لفلسطين، وهو ما يعكس حب أهل الكويت للدولة المحتلة، كما أن الكويت دعما الفلسطينيين باستمرار، وتدعم عدد من برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالأموال.

أسعار الذهب في الكويت

واستقرت أسعار الذهب في الكويت اليوم، الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت، خلال التعاملات الصباحية اليوم، نحو 17.87 دينار (59.10 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات اليوم في الكويت، نحو 15.63 دينار (51.71 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت بداية تعاملات اليوم، نحو 13.40 دينار (44.33 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الكويت

وسجل سعر أوقية "أونصة" الذهب في الكويت، خلال التعاملات المبكرة اليوم، نحو 555.69 دينار (1838 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في الكويت، نحو 125.08 دينار (413.73 دولار).