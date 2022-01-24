دعاء شهر رمضان في شهر رمضان 2022 مكتوب

من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الصائمون، دعاء اللهم بلغنا رمضان في شهر رمضان 2022 مكتوب، حيث سجلت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية عن دعاء اللهم بلغنا رمضان ، وفي الشهر الفضيل يحرص الصائمون على الدعاء به لنيل رضا الله عزوجل عليهم ، كما يحرص على هؤلاء على الطاعات والعبادات للتقرب من الله عزوجل ، كما سنتعرف معًا على موعد شهر رمضان 2022 ، تابعوا معنا .

دعاء اللهم بلغنا شهر رمضان 2022 مكتوب :

“اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم، ونحن فيه لا فاقدين ولا مفقودين، فنحن لك نعبد ونسجد ونركع وندعوك ونحمدك، فنحن بك آمنا، ونحن لرحمتك نرجوا، فلا تحرمنا رحمتك ومغفرتك يا الله”.

“اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيماناً واحتساباً، وبلغنا رمضان هذا العام وأعواماً مديدة، ولا تحرمنا فضله يا الله، واستجب منا الدعاء في العشر الاواخر من رمضان.

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيباً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ .

اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنى فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْنى فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ .

وقَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ ، وإطْعامَ الطَّعامِ ، وَإفْشاءَ السَّلامِ ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ .

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ .

اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمالَ .

اَللّهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِن بَرَكاتِهِ ، وَسَهِّل سَبيلى إلى خَيراتِهِ ، وَلا تَحْرِمْنى قَبُولَ حَسَناتِهِ و افْتَحْ لى فيهِ أبْوابَ جِنانِك ، وَأغْلِقْ عَنّى فيهِ أبْوابَ نّيرانِك ، وَوَفِّقْنى فيهِ لِتِلاوَةِ قُرْآنِك .

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2022

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

تردد قنوات القرآن الكريم في رمضان 2022

1-قناة السعودية للقرآن الكريم HD12284-27500-V .. SD 12149-27500-H

2-قناة الحياة والناس تردد 12206-27500-V

3-قناة إثراء HD تردد مشرق عربي 11054-27500-V

4-قناة طيبة قرآن تردد 12186-27500-H