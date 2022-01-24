مصر تُخفض سن تلقي لقاح كورونا للأطفال لـ5 سنوات

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية أوصت بخفض سن تلقي لقاح فايزر للأطفال لـ5 سنوات، موضحًا أنه كلما زادت الدراسات كلما تم التأكد من مأمونية اللقاحات، ولكن لم يتم تطبيق توصية الصحة العالمية حتى الآن في مصر.

وأضاف "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن العالم بدأت في تغطية عمرية أوسع للبشر، وكلما ارتفعت معدلات التغطية للقاحات كلما عادت المجتمعات والحياة لسابق عهدها قبل كورونا، موضحًا أن التطعيم آمن تمامًا للمرأة سواء كانت حامل أو تخطط للحمل، حيث لا يوجد آثار جانبية أو سلبية.

وواصل:" لم نفتح الباب أمام هذه المرحلة العمرية، ولكن نطمئن السيدات والحوامل، ونؤكد أن ضرر كورونا على الأم والمرأة الحامل يفوق أي احتمالات وجود آلام وارتفاع حرارة بعد التطعيم".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، خفضت العمر الموصى به للأطفال ليكونوا مؤهلين لتلقي لقاح فايزر لفيروس كورونا من سن 12 إلى 5 سنوات، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية الآن حكومات العالم بالسماح باستخدام لقاح فايزر لفيروس كورونا للأطفال حتى سن الخامسة، يأتي ذلك على الرغم من المخاطر المحدودة التي يواجهها الأطفال الصغار من كورونا، والتوصية من كبير علماء المنظمة بعدم إعطاء جرعة معززة للأطفال الأصحاء.