بالفيديو خطوات ومكونات عمل العوامة في المنزل.. طريقة سهلة وبسيطة

خطوات ومكونات عمل العوامة في المنزل.. طريقة سهلة وبسيطة، في الأجواء الباردة عادة ما يلجأ الناس إلى صنع الحلويات التي تحتوي على سعرات حرارية، وتناول الأطعمة التي تعطي الدفء لأجسامهم في محاولة منهم لتفادي الأجواء الباردة والمطارة وخاصة عند المنخفضات الجورية، لذلك تبحث ربات البيوت عن طريقة صنع حلويات بخطوات سهلة ومريحة وتحتوي على سعرات حرارية، وخاصة وقت الاجازة وتجمع أفراد الأسرة في بيت واحد، تنتهز الفرصة وتصنع تشكيلة من الحلويات وتقدمها لأبنائها بطريقة شهية.

وتحاول ربة البيت البحث عن طريقة وخطوات ومكونات عمل العوامة في المنزل.. طريقة سهلة وبسيطة، لذلك تلجأ لمواقع الانترنت، وهوا ما يسهله دوما فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الذي يجتهد دائما لوضع عبر موقعه كل ما تحتاجه الناس، لتسهيل عملية البحث عليهم، ولتفادي إهدار الوقت في البحث المتواصل عن ما يحتاجه.

خطوات ومكونات عمل العوامة في المنزل.. طريقة سهلة وبسيطة

والعوامة تعد من الأكلات الفلسطينية الشهيرة في فصل الشتاء، فلا تخلو مدينة أو قرية أو شارع في مدينة غزة، إلا وبتواجد بها بائع للعوامة، في أكلة تراثية فلسطينية منذ عشرات السنوات، كما أن ثمنها قليل ويستطيع الجميع شرائها، حتى الأسر التي تُعاني من أوضاع معيشية صعبة.

خطوات ومكونات عمل العوامة في المنزل

ويحتاج صنع العوامة إلى مكونات ومقادير، وهي ثلاثة أكواب وربع من الدقيق، ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية الناعمة، إضافة إلى ملعقتين كبيرتين من حليب البودرة، ونصف كوب من زيت الذرة، وكوبان من الماء الدافئ، زيت ذرة للقلي، فستق حلبي مطحون للتقديم.

طريقة تحضير العوامة

طريقة التحضير العوامة في المنزل سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى جهد كبير، إذ تضع ربة البيت الدقيق، والخميرة، والحليب، والزيت والماء في وعاء الخلط، ثمّ ثبّت مضرب التقليب وشغّل الخلاط على سرعة بطيئة لمدّة 5 دقائق إلى أن تتكون عجينة سائلة مطاطية. ضع العجين في وعاء عميق، ثمّ ضع فوق الطبق قطعة قماش، ثمّ اتركه في مكان دافئ لمدّة ساعة أو إلى أن يتضاعف حجم العجين، تجنب تغطية العجين بإحكام ليسهل تفاعل الخميرة، كما أنه يجب تقليب العجين من حين لآخر. سخّن الزيت في مقلاة عميقة واسعة. ضع قليلاً من الزيت في طبق صغير، واتركه بجانبك أثناء القلي. ضع قليلاً من العجين في كيس التزيين، ثمّ اقطع جزءاً بسيطاً من طرف الكيس. ادفع العجين بيديك لتسقط في زيت المقلاة. كرّر الخطوات السابقة مع مراعاة مسح أصابعك بالزيت الذي في الطبق من وقت لآخر. اضغط برفق على سطح حبات اللقيمات الموجودة في الزيت لتنغمر جيداً وذلك باستعمال ملعقة كبيرة ذات ثقوب. أخرج اللقيمات من الزيت بعد مرور بضع دقائق أو عندما يتضاعف حجمها وتصبح كروية ومتماسكة وذا لون ذهبي فاتح، ثمّ ضعها جانباً. شكّل كمية جديدة من اللقيمات باتباع الخطوات السابقة، ثمّ أخرجها من الزيت. أعِد اللقيمات الأولى إلى المقلاة واقلِها مع التقليب بهدوء إلى أن يصبح لونها ذهبياً غامقاً. أخرج اللقيمات المحمّرة، ثمّ ضعها في القطر مباشرة، ثمّ اتركها لبضع دقائق كي تتشرب القطر جيداً، وأخرجها من القطر وضعها في طبق التقديم. انثر الفستق على اللقيمات ثمّ قدمها.