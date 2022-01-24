موعد الإعلان عن أول رحلة عمرة من غزة والتكلفة المالية المتوقعة وشروط اختيار الشركات

قال رئيس جمعيات شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، عوض أبو مذكور، اليوم الإثنين 24 يناير 2022، إن: "72" شركة تأهلت واستوفت جميع الشروط اللازمة، لاستئناف تسيير رحلات العمرة من جميع محافظات الوطن، بعد إعلان استئناف انطلاقها من الأراضي الفلسطينية إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أن الشركات وثقت عقودها من وزارتي الخارجية والأوقاف في رام الله، وأرسلتها لسفارة فلسطين بالقاهرة لوضع توقيعها أيضا، ثم أرسلتها للجهات المختصة في السعودية، لاستكمال الإجراءات والإيفاء بالشروط بكل الشروط المطلوبة.

وتوقع أبو مذكور في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن تحصل الشركات المؤهلة خلال يومين على "يوزر نيم، وباسوورد" لتسجيل بينات المعتمرين لديها، منوها أن عددا كبيرا توجه لدى الشركات المذكورة للتسجيل وأداء مناسك العمرة، وخاصة أنها متوقفة منذ عام 2019.

ووفق أبو مذكور، فقد اشترطت السعودية على المعتمرين أن يدخلوا المملكة في يومهم المُحدد، وأن يُغادروا بذات الآلية، ولن تسمح الجهات ذات العلاقة بتغيير برنامج الرحلة للمعتمر، كما لن تسمح ببقائه داخل أراضيها أكثر من الأيام المحددة له وفق البرنامج المُعد له.

"كما اشترطت الجهات المختصة الفلسطينية والمصرية والسعودية، أن يكون المعتمر متلقي للقاح ضد فيروس كورونا جرعتين على الأقل، وحاصل على شهادة تطعيم ورقية وإلكترونية من وزارة الصحة، ولن يخرج أي معتمر غير متلقي للقاح". كما صرح أبو مذكور.

وأوضح، أن سعر رحلة العمرة للمعتمر الفلسطيني ترتفع نحو 500 دينار عن الأشهر الأخرى، متوقعا أن تصل تكلفة الرحلة نحو 1000 دينار أردني، في حين أن تكلفة آخر رحلة عمرة عام 2019 بلغت 930 دينار للمعتمر الواحد.

وأشار إلى أنه بعد الايفاء بكامل الإجراءات مع الجانب المصري، سيتم الاعلان عن موعد انطلاق أول رحلة عمرة من قطاع غزة، وعدد المعتمرين، التسعيرة الرسمية.

وأعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، مساء الأحد الماضي، عن استئناف تسيير رحلات العمرة من الأراضي الفلسطينية لهذا العام، بعد موافقة المملكة العربية السعودية على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه؛ نتيجة لانتشار جائحة كورونا منذ عام 2019.



