د. القدرة لـ"فلسطين اليوم": نتوقع زيادة تصل لـ70% من إصابات أوميكرون

توقع د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 24/1/2022، تصاعد وارتفاع عدد حالات متحور أوميكرون في قطاع غزة، تصل ذروتها في الخامس من الشهر المقبل، لافتاً إلى أن خلية الأزمة بوزارة الصحة اجتمعت لتدارس الخطة.

وسجلت وزارة الصحة في بيانها

وأوضح د. القدرة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن قطاع غزة ليس ببعيد عن العالم، والتحولات التي تشهدها الحالة الوبائية في العالم أجمع، والاتساع والانتشار لمتحور أوميكرون، لذلك هناك اتساع وانتشار لاوميكرون في قطاع غزة، مما يزيد عدد حالات اليومية.

وتوقع د. القدر، زيادة عدد الحالات في قابل الأيام، في 5/2- 10/2، لتصل ذروة انتشار الوباء.

وأكد د. القدرة، أن وزارة الصحة على جهوزية كاملة للتعامل مع أي تطورات بشأن الحالة الوبائية، حيث عقدت وزارة الصحة اجتماعاً مع خلية الأزمة، للاطلاع على كافة الاستعدادات والتجهيزات، بشأن الحالة الوبائية ومشاركة المؤسسات الصحية المحلية في اتساع رقعة سحب العينات، وفحص العينات المخبرية وفحص العينات السريعة.

حجم الإصابات

وقال د. القدرة:" نتوقع زيادة مضطردة لأوميكرون في قطاع غزة، كما حال العالم أجمع، لافتاً إلى وجود تزايد في معدلات أوميكرون" فقد فحصنا العينات وكان هناك نسبة 33% من حجم العينات التي تم فصحها خلال الفترة الماضية، خلال فترة متوقعة نتوقع زيادة أوميكرون في قطاع غزة لتصل لـ70% من حجم الإصابات التي تسجل في قطاع غزة.

إجراءات جديدة

وفي رده بشأن اتخاذ إجراءات جديدة في قطاع غزة، قال د. القدرة:" بالتأكيد الوضع الوبائي يفرض علينا اتخاذ الإجراءات، ولكن كلما زاد الوعي في المجتمع وزادت نسبة التطعيم سيكون قطاع غزة في مأمن."

وأضاف:" نسير خطى متزنة فيما يتعلق بتطعيم فئات المجتمع وطلبة المدارس من سن 12 فما فوق، ضمن سياسة تتبعها الوزارة لزيادة نسبة التطعيم"، منوهاً إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لاتساع التطعيم لتصل 70% من تطعيم المجتمع لتعطي المناعة المجتمعية المناسبة.