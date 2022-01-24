7 علامات تدل على أنك أصبت بكورونا دون ان تعرف

إذا نظرت حولك، فسيبدو أن الجميع قد أصيب بكورونا، سواء في الماضي، أو خاصة الآن مع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى، لكن إذا لم يتم تشخيصك أو إصابتك بالفيروس بعد، فقد تشعر أنك أحد المحظوظين القلائل، أو ربما لأنك أصبت بالفعل ولم تدرك ذلك، لأن الأعراض كانت خفيفة جدا.

وفي حين تميز متحور دلتا، والنسخة الأصلية لكورونا بأعراض فريدة مثل السعال المستمر والحمى وفقدان التذوق والشم، فإن أوميكرون أكثر صعوبة في التشخيص بفضل الأعراض العامة إلى حد م ، والتي يمكن أن تبدو بسهولة مثل الأنفلونزا، ونزلات البرد أو التهاب الحلق.

وحال شعرت بالتعب قليلا، ولم تعرف حقا ما يحدث لك، فهذه هي العلامات السبع الفارقة التي ستخبرك ما إن كنت مصابا بكورونا من عدمه، بحسب healthy.walla.

على عكس المتحورات السابقة، تميل أعراض أوميكرون إلى أن تكون خفيفة عند الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

على الرغم من ملاحظة الحالات الأولى من أوميكرون في أواخر عام 2021 ، كان من الممكن أن يكون المتحور قد انتشر قبل ذلك بوقت طويل.

قد لا تظهر أعراض ملحوظة على بعض الأشخاص. ما يعنيه هذا هو أنك إذا لم تشعر بالمرض بما يكفي للتفكير في إجراء الاختبار، فربما تكون مصابا بفيروس كورونا وتعافيت دون معرفة ذلك.

2. كنت تعتقد أنك مصاب بالأنفلونزا لكنها كانت فلورونا

عانيت من حمى لعدة أيام وسعال وشعرت بالإرهاق لكن الطبيب لم يشخص الأنفلونزا. كان من الممكن أن يكون كورونا، لأن موسم الأنفلونزا ووباء كورونا الشتوي تزامنا.

هذا العام، يرى الأطباء حالات الإصابة بفلورونا - وهي حالة إصابة متزامنة بفيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا.

كل من الأنفلونزا وكورونا فيروسات تلحق الضرر بالجهاز التنفسي وتسبب أعراضا متداخلة بعضها: السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والصداع والتعب.

كلاهما ينتشر ويصيب بطريقة مماثلة: من خلال شظايا القطرات المنبعثة في الهواء والتي تحملها عندما يتكلم المريض أو يتنفس أو يسعل.

كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022