الجهاد الإسلامي تُحذر من خطورة استمرار السلطة في نهج بناء علاقات مع العدو

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 24/1/2022، من خطورة استمرار السلطة في نهج بناء علاقات شراكة أمنية واقتصادية وسياسية مع العدو، مدينةً اللقاء الأخير الذي جمع وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ مع ما يسمى وزير الخارجية "الإسرائيلي" "يائير لابيد".

وأكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي دَاوُدَ شهاب، أن هذه اللقاءات لها ثمن كبير يمس بجوهر قضيتنا وحقوقنا الوطنية، فهي تأتي في وقت تتصاعد فيه الحرب الصهيونية على الضفة والقدس وفلسطيني الأرض المحتلة عام 48.

واعتبر شهاب، أن هذه اللقاءات تمثل غطاءً لمخططات الاحتلال وحربه التي تستهدف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودان شهاب، بشدة هذا اللقاءات، محذراً من خطورة استمرار السلطة في نهج بناء علاقات شراكة أمنية واقتصادية وسياسية مع العدو.

ودعا شهاب، القوى والشخصيات لرفع صوتها في وجه هذا النهج، داعياً للحذر من التساوق مع أي دعوات لتكريس هذا النهج ومنحه الغطاء.

وكان الشيخ، قد أعلن أمس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه التقى ما يسمى وزير الخارجية "الإسرائيلي"، يائير لابيد، لبحث عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية.