وزير الصحة الأردني مُصاب بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، أمس الأحد، عن إصابته بمرض فيروس كورونا.

وأوضح الهواري في بيان، أن نتيجة الفحص الذي أجراه أخيرا "إيجابية"، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة، وأنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي.

وفي السياق، قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، إن الفحص الدوري، الذي تقوم به وزارة الصحة لموظفيها أظهر إصابة الهواري بكورونا، موضحا أنه لا يُعاني من أي أعراض.

وأكد أن وزارة الصحة ومن باب الشفافية قامت بإعلان إصابة الوزير، موضحا أن الهواري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ أعماله عن بعد.