990 إصابة: ارتفاع كبير في عدد الإصابات بكرونا في غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 24/1/2022، ارتفاعاً كبيراً في إصابات فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 2784 فحص مخبري.

وأفادت وزارة الصحة، أن الوزارة لم تسجل أي حالات وفاة، فيما سجلت ( 990) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 50 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 194434 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 3521 حالة، واجمالي المتعافين 189173 حالة، واجمالي الوفيات 1740 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 75 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.

وبشأن التطعيمات، وبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 571804 شخص