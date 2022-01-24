الشعبية تنعي شهيد البناء العامل المصري الشناوي

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين 24/1/2022، شهيد إعادة الاعمار والبناء العامل المصري "محمد جلال الشناوي" الذي توفي جراء تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في مشاريع إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير.

وتقدمت الشعبية في بيان صحفي، ببالغ الحزن والأسى وأصدق مشاعر المساواة من الأشقاء في مصر قيادةً وجيشاً وحكومةً وشعباً وآل الشناوي الكرام بوفاة شهيد إعادة الاعمار والبناء العامل المصري/ "محمد جلال الشناوي".

وقال الشعبية:"لقد تلقت الجبهة وشعبنا بألمٍ وحزنٍ بالغ هذا الخبر والذي أسفر عن استشهاد العامل المصري محمد جلال الشناوي، الذي لبى نداء الواجب والإنسانية والعروبة هو وكوكبة من زملائه المهندسين والعمال من أجل المساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير على القطاع".

وتمنت الشعبية، أن يحفظ مصر الشقيقة وأبنائها من كل مكروه، ليواصلوا عطائهم وتقديم واجبهم من أجل تخفيف المعاناة عن شعبنا وخصوصاً في القطاع.