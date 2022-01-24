الدفاع المدني بغزة: إخلاء مواطنين علقُوا في منازلهم جراء الأمطار في ببيت لاهيا والمنطقة الأمريكية

أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن طواقم الدفاع المدني المنتشرة في القطاع، تعاملت مع 32 حادثا خلفه المنخفض الجوي الحالي الذي يضرب البلاد منذ أمس الأحد.

وأوضح بصل في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن المهمات تنوعت ما بين إنقاذ مواطنين، وإسعاف، وإطفاء، وإخراج عالقين نتيجة هطول الأمطار في المناطق المنخفضة، خاصةً في القرية البدوية، والمنطقة الأمريكية في بلدتي بيت لاهيا، والسلاطين شمال القطاع، إضافة إلى سحب مركبات للمواطنين عالقة بفعل تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني أجلَت مواطنين علقُوا في منازلهم جراء محاصرة المياه لهم، وخاصة ممن يقطنون في الأماكن المنخفضة، مشيراً إلى عدم وجود إغلاق للطرقات كما حصل بفعل المنخفض السابق، باستثناء المناطق المنخفضة جداً.

وحول أصعب المهام التي نفذتها طواقم الدفاع المدني، ذكر، هو إجلاء المواطنين من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، بفعل غرق مكان سكنهم جراء تراكم مياه المطار وارتفاع منسوبها داخل منزلهم، مضيفاً: "هذه المناظر تُشعرنا بالألم".

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني لم تسجل تطايراً لألواح منازل المواطنين خلال المنخفض الحالي، كما المنخفض الماضي الذي هبت خلاله رياح شديدة أدت لأضرار كبيرة لدى منازل المواطنين المهترئة.

ونوه إلى أن العلاقات العامة بالدفاع المدني، تواصلت مع المواطنين بهدف تثقيفهم في كيفية التعامل مع المنخفضات الجوية، والتي تحمل رياح قوية وشديدة، أهمها تثبيت الألواح المعدنية بشكل جيد، وملئ خزانات المياه الفارغة على أسطح المنازل، حتى لا تتطاير بفعل المنخفض.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثير البلاد بالمنخفض الجوي، وأن يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إذ يطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية.

وتسقط- بمشيئة الله- زخات متفرقة من الأمطار، فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد أحيانا وفي ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى هائج.