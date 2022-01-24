"6"ضحايا للمدافئ والغاز في فلسطين خلال أيام

مع الأجواء شديدة البرودة التي تعيشها فلسطين، منذ أيام، تزايدت حوادث اشتعال المدافئ التي أدت لوفاة ما يقارب 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، وسط تحذيرات من خطورة إشعال المدفأة خلال النوم على حياة الناس ودعوات لزيادة التوعية حول هذه القضية.

فجر اليوم، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن وفاة مسن وإصابة ثلاثة من أفراد عائلته بحروق جراء اندلاع حريق في منزلهم ببلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي، إن الحريق اندلع في غرفة نوم داخل المنزل جراء ترك مدفأة كهرباء موصولة بالتيار، وقد وصلت النيران إلى جزء من غرفة المطبخ مما أدى لوفاة المسن وإصابة آخرين نقلت الطواقم إلى المستشفى.

وفي 18 من الشهر الحالي، توفي الحاج عبد الله صافي وزوجته وجيهة نخلة في منزلهما بمخيم الجلزون شمال رام الله بعد أن اختنقا بالمدفأة.

وبعد أيام، توفي شاب من بلدة بني نعيم قضاء الخليل وأصيبت زوجته وطفلته جراء اختناقهم بالغاز.

وقال الدفاع المدني بعد وفاة الشاب إن "التحقيقات توصلت إلى وجود نسبة كبيرة من غاز أول اكسيد الكربون السام الناتج عن عادم بويلر تسخين المياه الذي يعمل بالغاز كما وجد في حالة تشغيل تشير إلى أنه ترك يعمل أثناء النوم وعليه ترجح التحقيقات أن يكون سببا للاختناق والتسمم".

وفي الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، أعلنت مصادر محلية عن وفاة شاب وزوجته في منزلهما ببلدة جديدة المكر بعد اختناقهما من موقد حطب ترك في الغرفة لغرض التدفئة".