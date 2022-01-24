القوات المسلحة تعلن عن عملية واسعة تستهدف العمقين الاماراتي والسعودي

المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمني، العميد يحيى سريع، يعلن تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية واسعة "ردًا على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمه بحق الشعب اليمني".

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية "إعصار اليمن الثانية" "رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمهِ بحق الشعب اليمني العزيز".

وقالت القوات المسلحة في بيان، اليوم الاثنين، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير تفذا عملية عسكرية واسعة "عملية إعصار اليمن الثانية"، استهدفت العمقين السعودي والإماراتي.

وأضافت أنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الاماراتية ابوظبي بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ البالستية نوع

"ذو الفقار"، اضافة الى استهداف مواقع حيوية وهامة في دبي بعددٍ كبيرٍ من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3".

كما أعلنت القوات المسلحة دك عددٍ من القواعد العسكرية في العمق السعودي في منطقة شرورة ومناطق سعودية أخرى بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرة نوع "صماد 1" و "قاصف 2 كي"، فضلاً عن استهداف مواقع حيوية وحساسة في جيزان وعسير بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ البالستية.

وأكدت أن عملية "إعصار اليمن الثانية" حققت أهدافها بدقةٍ عالية، وقالت إنها وهي تعلن عن هذه العملية، "تؤكد القوات المسلحة جهوزيتها الكاملة في توسيع عملياتها خلال المرحلة القادمةِ ومواجهة التصعيد بالتصعيد".

وجددت نصحها "للشركات الأجنبية والمستثمرين في دويلة الاماراتِ بمغادرتها كونها أصبحت دولة غير آمنة، وهي معرضة للاستهداف بشكلٍ مستمرٍ طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني".

وكانت وزارة الدفاع الاماراتية أعلنت في وقت سابق صباح اليوم، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أُطلقا من اليمن تجاه الدولة، وقالت إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية اذ سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة ‎أبو ظبي.