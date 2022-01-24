بالصور سلطة الأراضي تُزيل تعديات على الأراضي الحكومية غرب رفح

أعلنت سلطة الأراضي في قطاع غزة اليوم الاثنين 24/1/2022، عن إزالة تعديات زراعية وأكشاك وبيوت قيد الإنشاء ومزارع على أكثر من ٣٠ دونم من الأراضي الحكومية الواقعة شرق القرية السويدية قرب الحدود الفلسطينية المصرية غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت السلطة، أن إزالة التعديات جاء بالتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية، وطواقم التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي.

وقالت سلطة الأراضي في بيان لها:"إن التعديات التي جرت إزالتها في المنطقة العازلة هي تعديات حديثة.

ومن جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على استمرار سلطة الأراضي في إزالة التعديات ومنع اي تعديات جديدة ووقف النزيف في الأراضي الحكومية وحماية المال العام من السلب، مشدداً في الوقت ذاته على استمرار سلطة الأراضي في عملها بإزالة التعديات واتخاذ المقتضي القانوني بحق المتعدين بالتعاون مع النيابة العامة.

وأوضح د. الباز، أن العمل جاري بكل قوة وحزم للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة وحقهم بالاستفادة المشروعة من الأراضي الحكومية التي تخصص لبناء المدارس والمستشفيات والحفاظ على الاراضي الزراعية لتوفير ودعم السلة الغذائية في قطاع غزة.







