يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 24/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع انخفاض الدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في فلسطين بالشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي.

أسعار جرام الذهب في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 185.66 شيكل $59.10

سعر الذهب عيار 22 170.19 شيكل $54.18

اسعار الذهب عيار 21 162.45 شيكل $51.72

اسعار الذهب عيار 18 139.24 شيكل $44.33

سعر الذهب عيار 14 108.30 شيكل $34.48

سعر الذهب عيار 12 92.83 شيكل $29.55

اسعار أوقية الذهب 5,774 شيكل $1,838

اسعار جنيه الذهب 1,300 شيكل $413.73

اسعار كيلو الذهب 185,657 شيكل $59,103

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

23 يناير 185.51 162.32 139.13 108.21 92.75

22 يناير 186.00 162.75 139.50 108.50 93.00

21 يناير 185.04 161.91 138.78 107.94 92.52

20 يناير 184.83 161.73 138.62 107.82 92.41

19 يناير 186.04 162.79 139.53 108.52 93.02

18 يناير 182.77 159.93 137.08 106.62 91.38

17 يناير 182.02 159.27 136.52 106.18 91.01

16 يناير 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

15 يناير 181.75 159.04 136.32 106.02 90.88

14 يناير 181.61 158.92 136.21 105.94 90.81