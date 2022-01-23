طالع سعر الدولار الأمريكي في السودان اليوم الإثنين 24-1-2022|| سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار الأمريكي في السودان ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنية السوداني اليوم الإثنين الموافق 24-1-2022 ، إذ يبحث المواطنين في ساعات الصباح الباكر عن أسعار تلك العملات في السوق السوداء والبنوك ، ويحرص كافة الأشخاص يوميًا في معرفة تلك الأسعار من أجل تلبية احتياجاتهم الخاصة .

فريق الموقع يحرص يوميًا على وضع سعر الدولار الأمريكي في السودان حتى يتمكن الجميع من معرفة أسعار العملات بكل اريحية تامة ، لا سيما أن البلاد تشهد اضطرابات اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية ، وقد انعكس ذلك جليًا على أوضاع ملايين المواطنين الذين يزروح بأوضاع صعبة جدًا منذ سنوات .

سعر الدولار الأمريكي في السودان اليوم الإثنين 24-1-2022

وقع وضع لكم فريق الموقع سعر الدولار أمام الجنية السودانية ، إذ ارتفع السعر لدى بنك السودان المركزي، وفي السوق الموازية (السوداء) ، عند مستوى 437.99 جنيه للشراء، و441.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 470 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم

كما وضعنا سعر الدولار ، قمنا بإرفاق سعر العملات الأجنبية في البنوك خلال تعاملات اليوم، إذ زاد سعر اليورو نحو 496.82 جنيه للشراء، و500.55 جنيه للبيع، فيما وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 510 جنيها.

ونستكمل معكم باقي المقالات عن أسعار العملات في السودان التي تشهد اضطرابات سياسية متلاحقة ، وقد ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، إلى 116.77 جنيه للشراء، و117.64 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني صباح الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 121 جنيها.

بينما تراجع سعر الدرهم الإماراتي في السوق (السوداء) إلى 124 جنيها ، فقد صعد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني لدى البنوك ليسجل نحو 119.26 جنيه للشراء، و120.15 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فقد سجل 593.65 جنيه للشراء، و598.10 جنيه للبيع، وذلك في البنوك ، في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني في السوق السوداء ليسجل نحو 635 جنيها.