تونس تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا بعد فوزها على نيجيريا

تمكن منتخب تونس من التأهل إلى دور ربع نهائي أمم إفريقيا 2021، مساء اليوم الأحد، بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقد سجل يوسف المساكني هدف منتخب تونس في شباك نيجيريا، من تسديدة صاروخية في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وتحدى المنتخب التونسي وجود العديد من الغيابات في صفوفه، واجتاز إحدى العقبات الهامة نحو بلوغ حلمه بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الثمين 1 / صفر على نظيره النيجيري.

ورغم العديد من المتاعب التي واجهها منتخب تونس، الذي خاض اللقاء بعد مرور 72 ساعة فقط على انتهاء آخر مبارياته بمرحلة المجموعات، والتي تمثلت في غياب مدربه منذر الكبير، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وفقدانه العديد من عناصره الأساسية مثل علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان لإصابتهم بالعدوى أيضا، إلا أن تونس استطاع أن يطيح بالمنتخب النيجيري، متصدر ترتيب المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات.

وتسبب اللاعب يوسف المساكني في حصول أليكس أيوبي لاعب المنتخب النيجيري على بطاقة حمراء في الدقيقة 64، ليضطر منتخب (تونس) للعب بعشرة لاعبين خلال الوقت المتبقي من المباراة.

وتحدد بشكل نهائي ورسمي منتخبات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.