تفاصيل: المنخفض الجوي القادم على فلسطين يوم الأربعاء المقبل!

أوضح موقع طقس فلسطين، اليوم الأحد، تفاصيل المنخفض الجوي القادم على فلسطين في الأيام القليلة القادمة.

وبحسب الموقع المختص بالأرصاد الجوية: فإن فلسطين ستتأثر يوم الأربعاء بمنخفض جوي جديد سريع يتزامن مع رياح قطبية شديدة البرودة ستتدفق نحو البلاد _بمشيئة الله تعالى_، وذلك اعتباراً من ساعات الفجر الأولى.

وأضاف: أنه من المتوقع هبوط الحرارة في ساعات المساء والليل من يوم الأربعاء، بشكل كبير وتتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار في معظم المناطق الشمالية، والوسطى من البلاد، وقد تصحب بعواصف رعدية، وزخات غزيرة من البرد في بعض الأحيان نتيجة حالة التبريد الشديد.

ولفت إلى أن تساقط الثلوج الصافية وراد، مع تراكمات تعتمد على الهطولات إن توفرت مع حرارة صفرية في معظم المناطق الجبلية العالية، والقمم في الخليل وبيت لحم وبعض مناطق القدس وقمم رام الله ونابلس والجليل".

وتشهد البلاد سلسلة من المنخفضات الجوية المتسلسلة، وسُجل توقعٌ بأن تضرب عواصف ثلجية وتراكمات كبيرة أجزاءً كبيرة من سوريا، ولبنان، وجبل الشيخ والجولان المحتل، يوم الأربعاء والخميس.