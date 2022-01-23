الإعلام العبري: سيتم فحص 60 مبنى في طبريا عقب تعرضها لإضرار بفعل الزلزال

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال ستفحص يوم غدٍ الاثنين 60 مبنى في منطقة طبريا شمال فلسطين المحتلة، بعدما تعرضت المنطقة إلى زلزال مساء يوم أمس.

ونقلت قناة كان العبرية، عن سكان طبريا، أن "تلك المنازل تضررت بفعل الهزتين الأرضيتين أمس واليوم".

وأوضحت الفناة، أن التقديرات تشير إلى أن نحو مليون مبنى في "إسرائيل" معرضة لخطر الانهيار في حال وقوع زلزال قوي.

وضربت هزة أرضية خفيفة، ظهر اليوم الأحد، مناطق مختلفة من شمال فلسطين، للمرة الثانية في غضون نصف يوم، بعد أن وقعت الأولى منتصف الليلة الماضية.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن سكان مناطق الجولان والجليل وغور الأردن وغيرها من المناطق شعروا بالهزة الأرضية الجديدة.

وكان سكان تلك المناطق، ومناطق أخرى شعروا قبيل منتصف الليلة الماضية بهزة أرضية مماثلة.

وبحسب الموقع، فإن الهزة الأولى كانت بدرجة 3.7 على مقياس ريختر، دون أن يبلغ عن إصابات، في حين ذكر معهد الزلازل الأورو-متوسطي بأنه وقع على درجة 4.1.

ويعتقد أن مصدر الهزة الأرضية الأولى كان جنوب طبريا، حيث شعر بها سكان عدة مناطق بما فيها بئر السبع، إلى جانب سكان الأردن.

أفاد مرصد الزلازل الأردني اليوم الأحد، بأن هزة أرضية جديدة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت بحيرة طبريا.

وأفاد موقع "خبرني" بأن المواطنين في محافظة إربد شمال المملكة، شعروا بهزة أرضية جديدة ظهر اليوم.