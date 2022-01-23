يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، الكثير من المقالات التي تستحوذ على اهتمام المتابعين وتهمهم باستمرار، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم اللبنانيين.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 24 -1-2022

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 22 يناير/كانون الثاني 2022 خلال التعاملات المبكرة لدى سوق النقد الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 24 -1-2022

سعر الدولار في لبنان

وتراوح سعر الدولار في لبنان اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 23125 ليرة للشراء و23175 ليرة للبيع.

وكان مصرف لبنان المركزي، قد ذكر في بيان أنه سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء الدولار دون سقف بسعر منصة صيرفة.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 24 -1-2022

تعافي الليرة اللبنانية

وأعلن البنك المركزي في لبنان، الأسبوع الماضي، أنه بإمكان البنوك شراء الدولارات منه دون حد أقصى، بالسعر الذي تحدده منصة الصرافة التابعة له، والتي دأبت على تحديد أسعار أفضل لليرة من أسعار السوق الموازية.

ورغم التحسن في سعر العملة اللبنانية، بعد هذا الإجراء، فلا تزال الليرة أقل بأكثر من 90 %، من مستواها في 2019.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 24 -1-2022

سعر الدولار في بنك لبنان المركزي

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

وأعلن مصرف لبنان المركزي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 24 -1-2022

سعر الدولار الجديد

وقال مصدر رسمي لبناني يوم الجمعة إن لبنان سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 التي يُتوقع أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8%.