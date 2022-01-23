ينشر لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، العديد من المواضيع التي تهم المتابعين، وخاصةً أسعار العملات في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال سنتحدث عن أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وباقي العملات الأخرى.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 24 يناير 2022

استقر سعر الدولار في سوريا بدابة تعاملات، اليوم الإثنين 24 يناير 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين

وبقي سعر الدولار في سوريا، اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3590 ليرة للشراء، و3625 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 24 يناير 2022

أسعار باقي العملات في سوريا

سعر اليورو الأوروبي

سجل سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، 4068 ليرة للشراء، و4113 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4858 ليرة للشراء، و4916 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 24 يناير 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم، نحو 955 ليرة للشراء، و968 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 974 ليرة للشراء و987 ليرة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 24 يناير 2022

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم الأحد، نحو 11870 ليرة للشراء، و12010 ليرات للبيع.

مشكلة التضخم

ويشكل التضخم كابوساً يجثم على صدور السوريين بعد أن انعكس على الأسعار، وشهد ارتفاعاً لم تستطع مجاراته كل زيادات الأجور التي جاءت آخرها بنسبة 30% بعد أن بلغت معدلات التضخم 878% في العام 2021 مقارنة بعام 2010.