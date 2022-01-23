حكومة الاحتلال تصادق على إنشاء صندوق لدعم مشاريع تكنولوجية مع الإمارات

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، أنها صادقت على إنشاء صندوق جديد لدعم مشاريع تكنولوجية مشتركة بين شركات "إسرائيلية"، وإماراتية.

ويختص الصندوق الجديد بمشاريع مشتركة بين شركات "إسرائيلية"، وإماراتية في مجال التقنية العالية، ويأتي تدشينه بهدف تطوير التعاون بين البلدين في مجال الابتكار التكنولوجي، ومساعدة الشركات "الإسرائيلية" في كسب الوصول إلى موارد، وبنى تحتية غير متوفرة في دولتها، وفق بيان حكومة الاحتلال.

وأوضح البيان، أن الصندوق الجديد سيوفر حوافز مالية لشركات "إسرائيلية" تنتج تقنيات جديدة، أو تحسن تقنيات قائمة وسيساعدها في العثور على شركاء إماراتيين وتنظيم أنشطتها وفقا للقواعد المحلية وتطوير استراتيجيات التسويق.

وأشار إلى أن كلاٍ من "إسرائيل"، والإمارات ستخصصان لهذا الصندوق سنويا 15 مليون شيكلاً (نحو 4.8 مليون دولار)، كي تبلغ أرصدة الصندوق بعد 10 سنوات 300 مليون شيكلاً (أكثر من 95 مليون دولار).

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال، والامارات قد وقعتا في عام 2022 على اتفاقية التطبيع بدعم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.