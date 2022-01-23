الشؤون المدنية: الإعلان غداً عن 500 اسم حصلت على الهويات الفلسطينية

أكد وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم غدًا ‏الإعلان عن 500 اسم لعائلات فلسطينية حصلت على الهويات الفلسطينية.

وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم، "أن وزير خارجية الاحتلال "يائير لابيد" اجتمع مع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ".

وقال الشيخ: "‏التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، والتأكيد على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية".

من جانبها قالت هيئة البث "الإسرائيلي" "كان" :"بأن وزير الخارجية يائير لابيد التقي بوزير الشؤون المدنية بالسلطة حسين الشيخ"، مضيفة "أن الاجتماع الذي عقد في "إسرائيل"، تم الترتيب له مسبقاً مع رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الجيش بيني غانتس".

و أعلنت الشؤون المدنية الفلسطينية في الـ2 من يناير الحالي، عن 550 لم شمل في قطاع غزة، و100 لم شمل داخلي في الضفة الغربية.