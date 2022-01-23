أروع رسائل ومسجات تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2022 .. موعد أول يوم لشهر رمضان الفضيل

وضع لكم فريق فلسطين اليوم أروع رسائل تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2022 ، حيث يمكن لحضراتكم إرسالها إلى أفراد العائلة والأصدقاء والاحباب للتبريكات من بقدوم هذا الشهير الفضيل ، وحرصنا على وضع أجمل الرسائل في هذه المقالة حيث يمكنكم بكل سهوله إرسالها لمن تحبون ، وما يميز هذا الشهر أن المسلمين في مختلف انحاء دول العالم يحرصون على إتمام كافة الطاعات والنوافل التي تقربهم من الله عزوجل طمعًا في رضاه .

ورصدنا لكم في الساعات الماضية عمليات بحث عالية حول أروع وأجمل رسائل التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2022 ، وهو ما دفعنا إلى وضع تلك الرسائل التي تحمل في طياتها المحبة والألفة بين المسلمين ، ونبدأ معكم الان مع موعد بدء الشهر المبارك وهو التالي:

موعد بداية شهر رمضان المبارك 2022

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان 2022

وقبل حلول الشهر الفضيل بيومين أو ثلاثة أيام، يبدأ المسلمون بإرسال رسائل تهنئة بقرب حلول الضيف العزيز عليهم، فتتنوع الأجهزة والمواقع المتلقية للتهنئة، فمنهم من يرسل عبر الأجهزة الذكية، ومنهم من يقتصر التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم عبر جروبات تختص بالعائلة، إلا أن الجميع في الغالب يتبادل تلك التهاني في هذا الشهر الفضيل.

أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان

وجلب لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد مميز من أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان المبارك، وهي التي يتبادلها المسلمون بين بعضهم قبل حلول الشهر، وفي أول أيامه، وهي كالتالي: -

1كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

2مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

3أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

4باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

5من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

6يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

7كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

8مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

9أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

10باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود