شبان يوقعون أضراراً بحافلة لمستوطنين بعد رشقها بالحجارة



أوقع، مساء اليوم الأحد، مجموعة من الشبان الفلسطينيين أضراراً بحافلة لمستوطنين، بعد رشقها بالحجارة، قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب مدينة نابلس المحتلة.

ونشرت مواقع عبرية صورة حافلة للمستوطنين، يظهر عليها تحطم زجاجها الأمامي، فيما زعم الإعلام العبري عدم وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.

وتقع أراضي سكان ريف جنوب نابلس تحت الخطر المباشر؛ نتيجة توسع مستوطنة "يتسهار" التي تعمل على جرف أراضيهم تباعاً، ما يؤثر في المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، ويحظر استمرار مخططات البناء فيها، ويجعل الأهالي في حالة صراع متواصلة.

وأقام الاحتلال مستوطنة يتسهار عام 1983، على مركز جبل سلمان الفارسي، الذي يقع على أراضي قرى جنوب نابلس، وتعد المتسبب الأساس في معاناة تلك القرى على مدار الساعة.

يشار إلى أن مدن، وبلدات الضفة الغربية، والقدس المحتلة تشهد توتراً متصاعداً بين فترة وأخرى، ورغم وطأة الاعتقال التي يمارسها الاحتلال، والأساليب القمعية، إلا أن أعمال المقاومة الشعبية ما زالت مستمرة.