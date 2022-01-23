الرئيس الجزائري يتوجه إلى مصر غداً الإثنين

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون سيزور مصر، غداً الإثنين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها :"إن رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد عبد المجيد تبون، سيبدأ في زيارة عمل، وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الإثنين 24 -1-2022".

وكان قد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، حيث سلمه الأخير رسالة من الرئيس الجزائري.

وتضمنت هذه الرسالة "اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة، ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات".