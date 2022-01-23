الاحتلال يخطر بهدم مدرستين شرق بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بهدم مدرستين شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وافاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، حسن بريجية، بأن مؤسسة "رقافيم" الاستيطانية ألصقت إخطارات بالهدم على مدرستي كيسان و"تحدي 5" في منطقة جب الذيب، بحجة انهما غير قانونيتين.

واشار بريجية، الى أن مدرسة "تحدي 5" تعرضت للهدم خمس مرات قبل اعادة بنائها، في حين أن مدرسة كيسان افتتحت العام الدراسي الجاري، وأُخطرت سابقا بوقف البناء فيها، ويتعرض الطلبة فيها الى مضايقات من قبل المستوطنين.