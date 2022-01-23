قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة أبو سند في سلوان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منزل عائلة أبو سند المقدسية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى وانتشرت في أزقته، وداهمت منزل عائلة أبو سند، وحققت مع ساكنيه ميدانيًّا، قبل الانسحاب من المنطقة.

وبلدة سلوان من بلدات القدس التي لا تهدأ بفعل تواجد الاحتلال المستمر فيها، واعتداءاته المتواصلة بحق السكان، وخاصة بعدما بلغ عدد البؤر الاستيطانية فيها 82، تتوزّع بين أحيائها.

وتندلع مواجهات مع الاحتلال يوميًّا في شوارع سلوان وأحيائها، ما يستفزّ الشبان الذين يقومون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية باتجاه قوات الاحتلال والبؤر الاستيطانية.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

وتعد بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، حيث يحاول اليوم تخريب مقبرة باب الرحمة وتجرفيها.