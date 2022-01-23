ليفربول يحقق فوزراً كبيراً على كريستال بالاس

حقق فريق ليفربول فوزاً ثميناً على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية "ليفربول" كل من اللاعبين، المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، ولاعب خط الوسط الإنجليزي أليكس أوكسليد تشامبرلين، والمدافع البرازيلي فابينيو في الدقائق (8، 32، 89 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل هدف كريستال بالاس الوحيد المهاجم الفرنسي أودسون إدوارد عند الدقيقة 55 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "سيلهرست بارك" في العاصمة لندن.

وبذلك رفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة حصدها من 22 مباراة، ويحتل المرتبة الثانية في ترتيب "البريمير ليغ"، متأخرا بفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي وقع في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

وبدوره يشغل كريستال بالاس المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة حصدها من 22 مباراة أيضا.