كهرباء غزة تصدر تعميمًا وتمدد حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي

أصدرت شركة كهرباء غزة، اليوم الأحد، تعميمًا لكافة طواقمها العاملة استعداداً لدخول المنخفض الجوي الحالي الذي تتأثر به كافة المناطق الفلسطينية، حاليًا.

وقررت كهرباء غزة، بتمديد حالة الطوارئ في الشركة وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة بالخصوص.، بالإضافة إلى ترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيــــات اللازمــــــة .

وأكدت ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة ، مع الاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواة بين المـــواطنيـــن.

كما أعطت الأولوية لمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص.

وأبقت الشركة، على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.