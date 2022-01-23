فضيحة كبيرة "بالكنيست".. إيقاف اجتماع بعد مشاركة صور إباحية

أمر ما يسمى بـ"رئيس لجنة الدستور والقانون" التابعة "للكنيست"، جلعاد كاريب، بإيقاف اجتماع للجنة عبر تطبيق "زووم"، بعد أن أظهر أحد المشاركين صورا إباحية مسيئة.

وقال موقع واللا العبري :"إن الاجتماع تم وقفه بعد عرض أحد المشاركين في النقاش حول قانون كورونا صورا إباحية خلال الاجتماع".

وأشار الموقع العبري، إلى أن تصرف عضو الكنيست؛ جاء نتيجة لمعارضته لقضية اللقاحات، حيث أراد الاحتجاج بطريقته الخاصة.

ولفت إلى أن كاريب اضطر، لتوقيف المناقشة، وقرر عدم السماح للمشاركين عن بعد باستخدام الشاشة خلال المناقشات التي يعقدها "الكنيست".