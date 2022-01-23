الداخلية بغزة ترفع جهوزيتها للتعامل مع المنخفضات الجوية

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، رفع درجة الجهوزية لمساندة الوزارات، والجهات المختصة في التعامل مع المنخفضات الجوية.

وقال اللواء في وزارة الداخلية، فايق المبحوح، في تصريح صحفي: إن قيادة "الوزارة وجّهت نحو المساهمة بما يلزم من مقدرات وإمكانات للمساعدة في الحد من مخاطر وآثار المنخفضات الجوية على سير الحياة العامة في قطاع غزة".

وتأتي إجراءات وزارة الداخلية في إطار جهود وزارة الداخلية، والأمن الوطني لإسناد الوزارات، والأجهزة المختصة في مواجهة المنخفضات الجوية، بما لديها من إمكانات ومقدّرات؛ لمساعدة المواطنين والتقليل من آثار المنخفضات.

من جهته، أفاد الراصد الجوي قصي حلايقة، اليوم، بأن المنخفض الجوي الذي تتأثر به جميع المناطق الفلسطينية يستمر تأثيره على المنطقة حتى غداً الإثنين، ويكون الهطول المطري على فترات.

وأشار الراصد الجوي، حلايقة، إلى أن الأراضي الفلسطينية تتأثر الأربعاء المقبل، بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي.

ولفت إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن بداية المطر تكون مع ساعات الظهر فيما يستمر تأثير المنخفض حتى يوم الجمعة.

وتوقع حلايقة، أن تكون كميات الأمطار بين الأربعاء والجمعة جيدة، كما أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج فوق الجبال ليلة الأربعاء/ الخميس، محذرًا من حدوث السيول والفيضانات.

وقال الراصد الجوي: إنه "مع ساعات العصر والمساء انتشرت الأمطار في مختلف المناطق، ويتوقع أن تتحول الليلة إلى ماطرة في أغلب المناطق مصحوبة بهبات قوية من الرياح".