راصد جوي يوضح طبيعة تأثير المنخفض الجوي الحالي في فلسطين

أفاد الراصد الجوي قصي حلايقة، اليوم الأحد، بأن المنخفض الجوي الذي تتأثر به جميع المناطق الفلسطينية يستمر تأثره على المنطقة حتى غداً الاثنين، ويكون الهطول المطري على فترات.

وأشار الراصد الجوي، حلايقة، إلى أن الأراضي الفلسطينية تتأثر الأربعاء المقبل، بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي.

ولفت إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى بداية المطر تكون مع ساعات الظهر فيما يستمر تأثير المنخفض حتى يوم الجمعة.

وتوقع حلايقة، أن تكون كميات الأمطار بين الأربعاء والجمعة جيدة، كما أنه من المتوقع أن تساقط الثلوج فوق الجبال ليلة الأربعاء الخميس، محذرًا من حدوث السيول والفيضانات.

وقال الراصد الجوي: إنه "مع ساعات العصر والمساء انتشرت الأمطار في مختلف المناطق ويتوقع أن تتحول الليلة إلى ماطرة في أغلب المناطق مصحوبة بهبات قوية من الرياح".