الداخلية بغزة تعلن القبض على لصوص مصافي مياه الأمطار "المناهل"

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن المباحث العامة بالشرطة ألقت القبض على عدد من لصوص مصافي مياه الأمطار "المناهل" في مناطق عدة بقطاع غزة.

وأكدت الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على لسان مدير مباحث شمال القطاع، المقدم رائد البنا، أنه خلال الأيام الماضية وصلت بلاغاتٌ من بلديات شمالي القطاع والمحافظة الوسطى، تفيد بقيام مجهولين بسرقة عدد كبير من الأغطية المعدنية لمصافي مياه الأمطار "المناهل" في تلك المناطق.

وأضاف البنا، أن المباحث العامة تابعت على الفور تلك البلاغات، وأجرت التحريات اللازمة للكشف عن الفاعلين، إلى أن تم الاشتباه باثنين من اللصوص.

واستدعت الشرطة الشخصين المذكورين، وباشرت بالتحقيق معهما، وقد أقرا بسرقة أكثر من 80 غطاء للمصافي "المناهل"، وتكسيرها وبيعها لإحدى المساكب، وذلك بالتعاون مع شخص ثالث تم استدعاؤه فيما بعد، بحسب المقدم البنا.

وأشار إلى أن المشتبه بهم، وهم (إ. ع) و(خ. ش) وشقيقه (ي. ش)، قد اعترفوا: "أنهم قاموا بالسرقة؛ استغلالاً لحالة الغلاء التي تشهدها أسعار الحديد بشكل عام".

وتمت مخاطبة النيابة العامة؛ لكشف، ومعاينة المسكبة المذكورة، والتي ضبط بداخلها عدداً من الأغطية المسروقة المعدة للإذابة.

وحولت الشرطة صاحب المسكبة، واللصوص الثلاثة للجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي ذات الوقت تم التواصل مع إدارة البلديات من أجل العمل على تثبيت أغطية المصافٍ بشكل يحول دون سرقتها.