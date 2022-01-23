العقاد: انهينا كافة التجهيزات في المستشفى الأوروبي للتعامل مع الموجة الرابعة

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، أن المستشفى الأوروبي لا زال على أهبة الاستعداد والجهوزية للتعامل مع الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وقال العقاد خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" :" منذ أسابيع ونحن نعد العدة وكل ما يلزم في المستشفى الأوروبي ونستقبل الإصابات بحيث يصلنا عدد إصابات أكبر من الموجات السابقة"، مطالبا ًالمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة لتفادي الإصابة بفايروس كورونا.

وأوضح أن البروتوكول العلاجي لجميع المتحورات واحد ولا يوجد تغيير على هذا البروتوكول العلاجي في العالم، متمنياً أن تكون الموجة أقل من المتوقع لكي يتم تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه.

ولفت إلى أن المطلوب من المصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون" أن يعزل نفسه خمسة أيام سواء في المستشفى أو المنزل عدا من لديهم أمراض مزمنة.

ويذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قد أكدت في وقت سابق أن المنحني الوبائي في قطاع غزة يسير بشكل تصاعدي يثير القلق، مما يؤكد دخول القطاع في موجة رابعة سريعة التفشي، قد تؤدي الى شل المرافق الحياتية الأساسية.