ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ"كورونا" داخل سجون الاحتلال

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفايروس كورونا في سجون الاحتلال "الاسرائيلي".

وقال النادي في بيان له، إن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا بلغ (433) منذ بداية الجائحة، عقب تسجيل إصابة 10 أسرى على الأقل بفيروس "كورونا" في سجن "ايشل - بئر السبع" من بينهم الأسير نائل البرغوثي.

"كما تم تسجيل إصابة (7) أسرى بفيروس "كورونا" في سجن "عوفر"، 5 إصابات في قسم 22، وإصابتين في قسم 17".

وفي نفس السياق، قال مكتب إعلام الأسرى، إن سجن "ايشل" يضم عدد كبير من الأسرى المرضى وكبار السن، من بينهم الأسير نائل البرغوثي، وهناك خشية حقيقية على حياتهم، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتشار فايروس كورونا في السجون.

وطالب في بيانه، المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر العمل على تقديم العلاج اللازم والفوري للأسرى بعد مماطلة وتعنت إدارة سجون الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تمارس سياسية الاهمال الطبي تجاه الأسرى الفلسطينين داخل السجون، وتتعمد بكافة الطرق والوسائل نقل عدوى فايروس كورونا لداخل السجون لاضافة مزيد من المعاناة على الأسرى، ضمن سياساته العنصرية والمرفوضة دولياً.