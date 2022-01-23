مصر: السيسي يصدر عفوا عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير

ذكرت وسائل اعلام مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 13 لسنة 2022 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير. ونشر القرار اليوم، في الجريدة الرسمية.

وكان الرئيس المصري وصل إلى مقر مجمع المؤتمرات والاحتفالات، لحضور احتفالية عيد الشرطة التي نظمتها وزارة الداخلية في عيدها الـ70، اليوم الأحد.

وقال السيسي إنه يثمن دور رجال الشرطة جنبا إلى جنب أشقائهم من القوات المسلحة البواسل، موضحا أن "لولاهم ما كانت مصر تسير في طريق تنميتها المنشودة".