خبراء يحذرون: الزلزال الكبير قادم

حذر خبراء "إسرائيليون" من أن الزلازل التي ضربت المنطقة الشمالية يمكن أن تكون تحذيرية من زلزال كبير قادم.

وأوضح الخبراء، أن الزلزال الكبير قد يؤدي إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل غير المهيأة للتعامل مع الزلازال

وضربت في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر شمال فلسطين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وقال المعهد الأورو متوسطي لرصد الزلازل:"إن هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة غور الأردن عند الساعة 23:36 من ليلة السبت."

وأوضح المعهد: أن الهزة وقعت على بعد 14 كيلو متر شمال مدينة بيسان في الداخل المحتل، و32 كيلو متر غرب محافظة إربد في الأردن.

وشعر بالهزة التي استمرت لبضع ثوان، مواطنون من محافظات القدس ورام الله والبيرة وأريحا والأغوار وطوباس والأغوار الشمالية.

وكان مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان قال: إن منطقة غرب إربد تعرضت منذ مساء السبت حتى صباح الأحد إلى 10 هزات أرضية سجلها المرصد، الأولى كانت الهزة الرئيسية التي سجلت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، تسع هزات أخرى ارتدادية قوتها بين 2.4-2.9 درجة على مقياس ريختر.