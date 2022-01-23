الاحتلال يفرج عن أسير من غزة بعد انتهاء مدة محكوميته

افرجت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأحد، عن الأسير حاتم سالم سليمان أبو ريدة من بلدة خزاعة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة سبع سنوات ونصف.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد حاتم سالم سليمان أبو ريدة (32 عامًا) من بلدة خزاعة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة سبع سنوات ونصف.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 24/07/2014م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

يذكر أن الأسير المحرر المجاهد حاتم أبو ريدة ولد بتاريخ 27/04/1990م، وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

